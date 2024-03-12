Москва, 12 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса «Лидеры России» сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов.

РИА Новости/ Сергей Савостьянов Президент РФ Владимир Путин

«Я регулярно встречаюсь с руководителями этих территорий и Запорожской области тоже — буквально дня четыре назад», — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что эти встречи проходят в рабочем формате, без прессы.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 марта заявил, что пока рано говорить, посетит ли Путин новые регионы до выборов главы государства. Он напомнил, что президент не раз посещал новые регионы.

В марте 2023 года Путин посетил Мариуполь. Это была его первая поездка в Донбасс. Он прибыл в город на вертолёте, а потом на автомобиле объехал несколько районов. Президент также пообщался с местными жителями.

В апреле российский лидер посетил штабы войск в Херсонской области и ЛНР. Он принял доклады от командующих на местах, а также поздравил военнослужащих с Пасхой. В штабе группировки войск «Днепр» Путин подарил икону «Спас Нерукотворный», отметив, что она ранее принадлежала одному из министров обороны Российской империи.