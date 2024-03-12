Москва, 12 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Движение на северском направлении в зоне СВО есть, российские бойцы воюют здорово, хотя противник и укрепил это место, заявил 12 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России».

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с победителями конкурса «Лидеры России»

«Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо», — отметил он.

Президент уточнил в беседе с девушкой-медиком, на каких именно участках СВО она была. Услышав, что речь идет о Белогоровке и Лисичанске, президент заметил: «Непростой участок».

Как передавало ИА Регнум, 12 марта российский лидер встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Он назвал этот конкурс самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире.

На встрече он уточнил, что организаторы кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев», о запуске которой российский лидер объявил в послании Федеральному собранию, получили уже 30 тыс. заявок на участие.

Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отмечал президент.

В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны.