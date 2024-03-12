Брюссель, 12 марта, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Совет Европейского союза исключил из санкционного списка трёх граждан России. Об этом говорится в его заявлении по поводу продления индивидуальных рестрикций в отношении РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В контексте пересмотра санкций Совет принял решение не продлевать меры в отношении трёх лиц и исключить из списка девять умерших», — говорится в общем заявлении правительств стран ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы.

В нём будут прописаны все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет.

Документ поддержали 543 депутата Европарламента, 45 проголосовали против и 27 воздержались.

Закон должен быть одобрен Советом ЕС, после чего будет опубликован в «Официальном журнале» Евросоюза и вступит в силу через 20 дней.