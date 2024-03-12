Москва, 12 марта, 2024, 18:13 — ИА Регнум. У России должен быть запас прочности в плане кадров, поэтому была запущена программа «Время героев» для участников специальной военной операции. Об этом 12 марта заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса «Лидеры России».

Алексей Майшев / РИА Новости

«Там служат Родине. На кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискуют. Для того чтобы создать платформу движения вперёд. Даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а чтобы у России был такой запас прочности в плане кадрового потенциала», — сказал Путин.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин сообщил, что организаторы программы «Время героев» получили уже 30 тыс. заявок на участие. Он отметил, что будет достаточно строгий отбор. При этом он подчеркнул, что это будет не разовая акция, власти будут её проводить на регулярной основе, поэтому у тех, кто не попадёт с первого захода, есть все шансы повторить.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны.