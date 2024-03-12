Москва, 12 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Организаторы кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» получили уже 30 тыс. заявок на участие, заявил 12 марта президент России Владимир Путин.

Станислав Красильников / РИА Новости

«С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть, и он будет, достаточно строгий отбор», — заявил глава государства на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

Российский лидер отметил, что это будет не разовая акция, власти будут её проводить на регулярной основе.

«Так что те, кто не попадут с первого захода, — есть всё шансы повторить», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны.

В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, сказал Владимир Путин.