Организаторы программы «Время героев» получили 30 тыс. заявок, заявил Путин
Организаторы программы для бойцов СВО «Время героев» получили 30 тыс. заявок
Москва, 12 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Организаторы кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Время героев» получили уже 30 тыс. заявок на участие, заявил 12 марта президент России Владимир Путин.
«С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть, и он будет, достаточно строгий отбор», — заявил глава государства на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».
Российский лидер отметил, что это будет не разовая акция, власти будут её проводить на регулярной основе.
«Так что те, кто не попадут с первого захода, — есть всё шансы повторить», — подчеркнул президент.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.
Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.
В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны.
В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, сказал Владимир Путин.