Пермь, 12 марта, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Пожилую жительницу Перми, над которой издевались в одной из парикмахерских города, взяли на социальное сопровождение специалисты министерства труда и социального развития Прикамья. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из видео

«Специалисты краевого министерства труда и соцразвития оперативно подключились и приняли её на социальное сопровождение», — написал он.

Также омбудсмен дал оценку поведению мастера, которая заставила пенсионерку убирать в зале парикмахерской и оскорбляла пожилую женщину.

«Поступок сотрудницы парикмахерской, как ни крути, безобразен», — отметил Сапко.

Уполномоченный по правам человека уточнил, что само видео было записано более года назад. Когда кадры попали в Сеть на них оперативно отреагировала прокуратура и сейчас проводится проверка.

Также он отметил, что сама пострадавшая от подачи заявления на обидчицу отказалась.

Как сообщало ИА Регнум, парикмахерская в Перми, где и произошёл инцидент с пенсионеркой, закрылась. Сообщается, что мастер в грубой форме заставила убирать пожилую женщину за то, что та забыла дома деньги и не смогла сразу оплатить услугу.

Отмечается, что на дверях парикмахерской повесили объявление о переезде на новый адрес, однако он не указывается. Телефон парикмахерской недоступен, а сотрудница, которая может быть причастна к инциденту, не отвечает на звонки.

Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.