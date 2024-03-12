Москва, 12 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 марта сообщил, что 29 иностранных участников конкурса «Лидеры России» решили получить гражданство РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин во время встречи в Кремле с победителями конкурса «Лидеры России»

На встрече с победителями конкурса глава государства назвал приятным тот факт, что в нём участвуют представители других стран, которые хотят работать в России, и что от таких граждан поступает всё больше заявок на участие.

«Для них предусмотрен облегчённый порядок приобретения российского гражданства. Уже 29 человек приняли для себя такое решение», — сказал президент.

Речь идёт о гражданах 12 государств, как стран дальнего зарубежья, так и СНГ, рассказал глава государства. Всё больше людей из-за границы проявляют интерес к России и желание работать здесь, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, в своём выступлении президент также отметил, что через кадровую систему «Лидеры России» прошло уже более миллиона человек. «Лидеры России» — самый крупный кадровый форум не только в стране, но и в мире, подчеркнул Владимир Путин, добавив, что «это круто».

Глава государства также рассказал о ходе реализации кадровой программы для бойцов СВО «Время героев». Подано уже 30 тыс. заявок на участие, отметил президент. Власти будут создавать бойцам СВО возможности для получения высшего образования, добавил он.