Путин заявил, что за границей растёт желание работать в России
Путин: более 1 млн человек прошло через кадровую систему «Лидеры России»
Москва, 12 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Более 1 млн человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России». Об этом заявил президент Владимир Путин.
Известия/Дмитрий Коротаев
Он отметил, что в конкурсе «Лидеры России» хотят участвовать люди из других стран, и это приятно. Они демонстрируют желание работать в России.
29 иностранцев, участвовавших в конкурсе, приняли для себя решение получить российское гражданство, добавил Путин.
Новость дополняется