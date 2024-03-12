Москва, 12 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Более 1 млн человек уже прошло через кадровую систему «Лидеры России». Об этом заявил президент Владимир Путин.

Известия/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что в конкурсе «Лидеры России» хотят участвовать люди из других стран, и это приятно. Они демонстрируют желание работать в России.

29 иностранцев, участвовавших в конкурсе, приняли для себя решение получить российское гражданство, добавил Путин.

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