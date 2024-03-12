Москва, 12 марта, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Галина Яцкина, недавно постригшаяся в монахини, умерла в возрасте 79 лет. Об этом протоиерей Василий Гелеван сообщил в Telegram-канале.

«Незадолго перед кончиной Галина Ивановна приняла постриг в схиму. Просим молитв о новопреставленный схимонахине Вере», — написал Гелеван.

Галина Яцкина скончалась 10 марта после продолжительной болезни. Похороны пройдут 14 марта в Саратове. Постриг она приняла за пять дней до смерти, сообщает МК.RU.

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