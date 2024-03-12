Белгород, 12 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на здание администрации Белгорода возросло до четырёх человек, сообщил 12 марта мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

Евгений Силантьев/ТАСС

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

«Приехал проведать коллег. Пообщался с врачами. У одной женщины осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей. Ее состояние медики оценивают как тяжёлое», — отметил Демидов.

Глава города добавил, что у второй женщины — осколочные ранения головы, её состояние — средней степени тяжести.

Ещё двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась, добавил Демидов.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта украинский беспилотник врезался в здание городской администрации в Белгороде. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечён фасад. Кроме того, в Белгороде украинский беспилотник упал также на крышу торгового центра, пострадавших нет

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за сутки с 7 утра 11 марта до 7 утра 12 марта районы Белгородской области подверглись 26 атакам со стороны Украины с применением беспилотников. С дронов было сброшено восемь взрывных устройств, повреждения выявлены в девяти населённых пунктах. За это же время ВСУ выпустили по области 27 снарядов.