Таллин, 12 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, для него нет ничего удивительного в том, что Россия объявила его в розыск. Вместе с тем он добавил, что относится к этому серьёзно.

ТАСС/EPA/Radek Pietruszka Лаури Ляэнеметс

Со слов Ляэнеметса, Россия предприняла такие шаги, потому что приближаются выборы и праздник 9 Мая. Глава МВД уточнил, что трактует действия России якобы как попытку изолировать его и других чиновников. Однако она его не пугает, так как Ляэнеметс доверяет органам безопасности своей страны и они, по его мнению, справятся с такой задачей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта МВД России объявило министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса в розыск по уголовной статье. Уточняется, в его отношении открыто преследование из-за уничтожения и повреждения памятников советским воинам.

В этот же день пресс-служба российского МИД проинформировала, что около 350 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, парламентарии, общественные деятели, журналисты, враждебно настроенные к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в страну.

Литва, Латвия и Эстония активно лоббируют введение антироссийских санкций и проводят враждебную Москве политику, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, их власти устраивают гонения на русскоязычное население. В этих странах сносят памятники советским воинам-освободителям, переписывают историю, героизируют нацизм, а также направляют в помощь киевскому режиму вооружения.