Вашингтон, 12 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал освободить из заключения своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, в случае победы на президентских выборах. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Zuma/TASS

«Моими первыми действиями в качестве вашего следующего президента будут: закрытие границы и <…> освобождение незаконно заключенных в тюрьму заложников 6 января (участников штурма Капитолия. — Прим. ред.)», — написал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса США с целью воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате этого погибли пять человек, включая одного сотрудника полиции.

Ранее суды в нескольких штатах США запретили Трампу участвовать в президентских выборах в связи с делом о штурме Капитолия. Так, 29 февраля суд Иллинойса исключил Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев, намеченных на 19 марта. В штабе бывшего президента США назвали такое решение противоречащим конституции США, пообещав его обжаловать.

Однако позже Верховный суд США 4 марта единогласно разрешил экс-главе Белого дома участвовать в праймериз республиканцев. В постановлении суд отметил, что власти американских штатов не имеют права исключать граждан из списка кандидатов в президенты, оно есть только у Конгресса США.