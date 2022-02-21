Белгород, 12 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Украинские боевики применили американские БМП Bradlley при попытке прорыва в РФ в районе населённого пункта Сподарюшино Белгородской области, сообщило 12 марта Министерство обороны.

Spc. Joshua Cowden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведомство опубликовало кадры уничтоженной техники диверсантов в приграничной зоне.

«Уничтожены боевые бронированные машины М113, Брэдли производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов», — сказано в сообщении Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 12 марта Вооружённые силы России и погранслужба ФСБ сорвали попытку киевского режима осуществить прорыв в Белгородскую и Курскую области. Были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области. Кроме того, террористы при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области.

Противник понёс значительные потери и был отброшен, заявило Минобороны. Было уничтожено более 100 боевиков, отметили в ФСБ.

Попытки украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях являются частью стратегии Киева по привлечению западной помощи на фоне успехов Вооружённых сил РФ, отметил ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.