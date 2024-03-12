Берлин, 12 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Берлине произошёл пожар в палаточном лагере для украинских беженцев. Об этом 12 марта сообщила газета Berliner Zeitung.

ТАСС/IMAGO/epd

Отмечается, что огонь охватил три палатки в лагере, расположенном на территории бывшего аэропорта Берлин-Тегель. Тёмное облако дыма видно на значительном расстоянии от места возгорания.

По информации издания, ряды палаток, в каждой из которых размещается до 380 человек, занимают значительную часть бывшего аэропорта. Всего в лагере проживает свыше 7 тыс. беженцев.

По предварительным данным, погибших нет, несколько человек доставлены в медучреждения. В тушении задействованы десятки пожарных расчётов, всего в работах участвуют 110 сотрудников экстренных служб. Причина возгорания не называется. Полиция начала расследование.

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