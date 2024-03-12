Иваново, 12 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Оренбургские лётчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Тяжёлые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это большая потеря для всей страны и наших вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские лётчики», — написал он.

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Как передавало ИА Регнум, днём 12 марта самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте с аэродрома Северный в Ивановской области. На борту, по данным Минобороны, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей.

На месте крушения обнаружили тела 14 погибших. Позднее стало известно, что количество погибших при крушении самолёта увеличилось до 16.

Власти Ивановской области пообещали оказать семьям лётчиков всю необходимую помощь.