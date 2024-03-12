Вашингтон, 12 марта, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Отсутствие новой военной помощи со стороны США помешает киевскому режиму восстановить потенциал системы ПВО после уничтожения нескольких комплексов Patriot, отметили в своей публикации 12 марта обозреватели Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом и у самих США наблюдается дефицит зенитных ракетных комплексов после атак на американские базы на Ближнем Востоке в конце 2023 года, напомнили авторы.

«Заморозка США дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами», — сказано в материале.

В условиях ослабления системы ПВО киевского режима авиация ВС РФ всё легче проводит свои операции, а западные источники всё чаще сообщают о больших потерях ВСУ, дефиците боеприпасов и катастрофическом для ВСУ эффекте российских планирующих авиабомб, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 противника в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки Patriot. Украинское агентство УНИАН признало уничтожение Patriot, а также сообщило, что установки находились в непосредственной близости друг от друга и на расстоянии менее 50 км от линии боевого соприкосновения. Экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован, отметил, в свою очередь, военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

7 марта президент США Джозеф Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. Ранее палата представителей США так и не проголосовала по данному вопросу. Байден отметил, что прекращение помощи Украине от США поставит Киев под серьёзную угрозу. 11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год, в нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета.