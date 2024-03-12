Краснодар, 12 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. В Краснодаре суд оштрафовал блогера и её подругу за поцелуй на камеру, который они сняли в местном кафе и выложили в Сеть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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В сообщении говорится, что суд признал 24-летнего блогера и её 19-летнюю подругу виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Отмечается, что фигурантки дела на слушание не явились. Суд привлёк обеих участниц видео к административной ответственности и назначил каждой штраф в размере 50 тыс. рублей.

Девушки выложили кадры с поцелуем в Сеть в начале февраля 2024 года. Спустя некоторое время СМИ сообщили об инициации правоохранительными органами проверки по этому случаю. В краевом управлении МВД пояснили, что их действия расцениваются как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и подпадают под статью 6.21 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа по ней составляет 400 тыс. рублей.

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