Вашингтон, 12 марта, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Министерство обороны США не получило средства на восполнение запасов после передачи Украине вооружения на 10 млрд долларов. Об этом говорится в статье американского издания Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пентагон отправил Украине оружие на 10 миллиардов долларов, на замену которого у него до сих пор нет денег из-за затора в конгрессе», — сказано в материале.

Отмечается, что Пентагон ожидает, что статью по восполнению средств включат в дополнительный запрос президента США Джо Байдена по предоставлению финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

«Если министерство обороны не получит финансирование для восполнения своих запасов, последствия этой «продолжающейся дыры» в конечном итоге ощутят силы вооружённых сил США», — сообщил изданию высокопоставленный американский военный.

Авторы материала указывают, что необходимые Пентагону 10 миллиардов смогут покрыть лишь восполнение запасов, но не усиление американского контингента в Европе или подготовку украинских военных.

Пентагон располагает 4,4 миллиардов для предоставления их Украине, однако глава оборонного ведомства США Ллойд Остин «не настроен» на выделение их Киеву до восполнения запасов вооружений, подчёркивается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg сообщило, что администрация Белого дома рассматривает возможность задействовать около $200 млн из финансирования американской армии для немедленной военной поддержки Украины.

Уточнялось, что финансирование может быть направлено на закупку критически важного вооружения, боеприпасов и иного оборудования. Окончательное решение ещё не принято.

Вместе с тем отмечалось, что предлагаемая сумма существенно меньше пакета финансирования военной помощи Украине на $61 млрд, которое Байден предложил одобрить Конгрессу. По мнению агентства, инициатива указывает на усилия, которые предпринимает Белый дом для поиска любой доступной помощи Киеву.

По словам глава Пентагона Ллойд Остин, конфликт на территории Украины указал на необходимость расширения производственных мощностей военно-промышленного комплекса (ВПК) США.

По мнению Ллойда Остина, одобренные Конгрессом США пакеты помощи Украине положительно сказались на американской экономике. Инвестиции в ВПК позволили расширить производственные мощности и создать рабочие места. Глава Пентагона подчеркнул, что утверждение Конгрессом дополнительных ассигнований на помощь Киеву необходимо, так как такой шаг позволит дальше инвестировать в ВПК США.