Волгоград, 12 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке местного жителя. Об этом 12 марта сообщил ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Кадр из видео

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи ногами сталкивают с лавки спящего мужчину. Автор видео утверждал, что инцидент произошёл в Волгограде.

В региональном управлении Следственного комитета РФ организовали доследственную проверку по данному факту. Также внутреннюю проверку начали в медучреждении.

«По указанным сотрудникам приняты управленческие решения, трудовой договор расторгнут. В медицинской организации подчёркивают, что данное поведение сотрудников неприемлемо», — заявили в комитете здравоохранения.

В ведомстве добавили, что со всеми сотрудниками станции скорой помощи проведут разъяснительную работу по вопросам медицинской этики.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Волгограде 22-летний мужчина напал с ножом на фельдшера и медсестру скорой помощи, которые приехали к нему домой на вызов, серьёзных травм медики не получили. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. На работу скорой помощи инцидент не повлиял.