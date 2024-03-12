Москва, 12 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Сергей Селин заявил, что спонсирующие ВСУ артисты заслуживают высшей меры наказания.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Актёр Сергей Селин

Такой призыв не кровожадность, а проявление стремления к тому, чтобы ответом на преступление становилось наказание, сказал актёр. В качестве примера он привёл музыкантов Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

«Это предатели, получается. С которыми всю жизнь каждая страна мира разбирается по-своему, а кое-где, на кого эти ребята работают, на электрический стул сажают», — сказал Селин в интервью aif.ru.

Предатели поддерживают и спонсируют убийство мирных жителей России и русских солдат, и иное наказание, кроме смертной казни, в их отношении реальным наказанием не будет, добавил актёр.

Как передавало ИА Регнум, Минюст внёс Макаревича в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. Макаревич заявил, что «принимает поздравления» с этим событием, однако позднее попытался обжаловать решение Минюста в суде, но безуспешно.

Гребенщиков был признан иноагентом в июне 2023 года. Он осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против проведения СВО, получал поддержку от иностранных источников, отметил Минюст.

В феврале 2024 года Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в марте. Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.