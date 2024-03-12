Москва, 12 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Бывший ректор Российского православного университета (РПУ) и бывший наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумен Пётр (Еремеев) лишен сана в соответствии с указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщение об этом опубликовано 12 марта на сайте Московской епархии РПЦ.

Сергей Пятаков/РИА Новости Игумен Пётр (Еремеев)

Согласно указу предстоятеля РПЦ, Еремеева извергли из священного сана в связи с нарушением 25-го правила из сборника Правил святых апостолов. Оно гласит, что лишению сана подлежит клирик, «в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе облачённый».

Епархиальный церковный суд Московской епархии вынес соответствующее решение 8 февраля 2024 года. В нём говорится, что запрещённый в служении 50-летний игумен Пётр трижды не явился на заседания церковного суда.

Игумен Пётр (в миру Руслан Еремеев) был ректором РПУ с 2011 по 2021 год, в 2013–2021 годах он был наместником Высоко-Петровского монастыря. От этих должностей патриарх освободил его своими указами. В ноябре 2023 года Еремеева освободили от настоятельства над патриаршим подворьем — храмом великомученика Дмитрия Солунского в подмосковном селе Дмитровское.