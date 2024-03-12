Нижний Тагил, Свердловская область, 12 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Концерн «Уралвагонзавод» передал в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Лучшие в мире танки Т-90М «Прорыв» отправились с завода в войска с российским триколором на башнях и под песни известных российских исполнителей», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что провожать партию выпущенных танков вышли 2000 сотрудников завода. Они собрались на площади Трудовой Славы «Уралвагонзавода».

Пресс-служба уточнила, традиция поддержки производства танков российскими артистами идёт ещё со времен Великой Отечественной войны. В Нижнем Тагиле для заводчан выступили Денис Майданов, группа «Земляне» и другие исполнители.

«По доброй традиции бронемашины перед отправкой в войска освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий», — добавили на предприятии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» на сегодняшний день является лучшим в мире.

Он подчеркнул, что таким образом разделил мнение президента страны Владимира Путина, который 15 февраля в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле сказал, что танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире без всякого преувеличения. Глава государства пояснил, что об этом говорят танкисты Вооружённых сил России, также этот факт признаёт и неприятель.