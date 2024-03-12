Екатеринбург, 12 марта, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Учительница екатеринбургской гимназии №161, преподаватели которой оказались в центре скандала из-за развратных танцев перед детьми, прокомментировала действия педагогов, которые вызвали такой широкий общественный резонанс.

Кадр из видео

По словам учительницы, в танцах преподавателей с отсылками к «стриптизу» нет ничего страшного. Женщина заверила, что публика была в восторге и «хохотала», а сами учителя просто веселились.

«Мы считаем, что страшного в этом ничего нет, потому что ничего противозаконного в наших действиях не было. После случившегося в школе был общий разговор, впредь будем внимательнее и аккуратнее, раз это кого-то задевает. Я не хочу никого подставлять из организаторов конкурса, мне хватило того, что меня там засняли. Понимаете, мы играли, нам было весело, никто ни о чём плохом не думал, ни ученики, ни мы», — объяснила одна из участниц конкурса 59-летняя Виктория Эдвардовна.

По её словам, никто из учителей и представить не мог, что кто-то выложит видео и подаст его в таком виде, ведь всё происходящее на сцене было лишь шоу — игрой.

«В зале всё было прекрасно, похохотали и разошлись. Тем более никакого стриптиза не было, как пишут. На празднике был только актив школы, который помогал в организации праздника, это не было представлением для всей школы», — добавила она.

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Другой преподаватель школы, который предпочёл сохранить инкогнито, рассказал ИА Регнум, что был сильно удивлён негативной реакцией на танцы.

«Когда мы читали эти новости, где говорилось, что мои коллеги танцевали именно стриптиз, то мы поверить не могли, насколько людям хочется докопаться. Если это эротический танец, где из одежды сняли только пиджак и двигались нарочито забавно, а не сексуально, то клипы, которые смотрят сейчас дети на Ютубе — это уже порно. Хочется адекватности. Но впредь никаких праздников, будем ещё аккуратнее», — заявил учитель.

Сам скандальный инцидент произошёл во время школьного праздника, посвящённого 8 Марта. Для учителей организовали конкурс «А ну-ка, девушки», во время которого педагоги устроили танцевальные соревнования: по их движениям зрители должны были отгадать из какого фильма музыка и сам исполняемый танец. Кто-то из присутствующих снял на видео момент, когда педагоги танцевали в образе героини фильма «От заката до рассвета», и выложил в Сеть, сопроводив публикацию словами «разврат, стыд и позор».

Пользователи в оценках учительских танцев сильно разошлись. Многие сочли телодвижения и частичное снятие одежды слишком развратным для школьного учителя, который выступает перед детьми. Были и те, кто, напротив, заступился за педагогов.

«И что тут такого? Автор статьи (публикации. — Прим. ред.) не знает, как создать интересную, и решил докопаться до заслуженных крутых учителей на основе каких-то глупых высказываний одного из зрителей. Это, кстати, очень классные учителя, заслуженные, не один десяток лет проработавшие в гимназии, честь им и поклон. Вспоминаю с большой любовью», — написал один из пользователей.

Однако нашлись и те, кто возмутился «неподобающим поведением».

«В таком возрасте уже о душе думать надо, а не раздеваться в танце, тем более перед детьми. Какой пример для детей? Даже представить невозможно, чтобы мои учителя так себя вели. Спасибо, что они были достойными людьми», — возмутилась подписчица канала.

Видео быстро распространилось в СМИ. Вскоре за танцы учителей в екатеринбургской школе №161 пришлось объясняться в администрации Екатеринбурга. Представители мэрии посчитали, что «скандальное» видео, попавшее в Сеть, не отображает содержания праздника в целом. По словам учителей гимназии, теперь к праздникам они будут подходить ещё более избирательно.