Киев, 12 марта, 2024, 16:18 — ИА Регнум. ВС России смогли уничтожили комплекс реактивной системы залпового огня HIMARS благодаря тому, что украинская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не смогла обнаружить наблюдавший за ним беспилотник. Об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой».

кадр из видео

По словам Лапина, HIMARS вышел на позицию и простоял там около получаса, благодаря чему ВС РФ смогли обнаружить установку, навести ракету и уничтожить комплекс. Украинская система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник, добавил он.

«Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьёзная проблема. Какого чёрта он стоял там полчаса?» — посетовал Лапин.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Минобороны показало кадры уничтожения пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS, переданную украинским военным Соединёнными Штатами.

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Установку HIMARS поразили ракетой, её навели с помощью наблюдавшего за целью беспилотника.

Это вторая установка HIMARS, уничтоженная ВС России за последние семь дней. Видео с уничтожением такой же установки появилось в Сети 5 марта. Её подбили в 60 км от Донецка, в районе Никаноровки в Добропольского районе.

За неделю со 2 по 8 марта российские военные, по данным Минобороны, уничтожили в зоне СВО две украинские установки HIMARS американского производства.

Отмечалось, что установки HIMARS украинские войска используют при обстрелах городов и населённых пунктов республик Донбасса. В частности, такому удару в феврале подверглась пекарня в Лисичанске, где погибли 28 человек.