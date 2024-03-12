Иваново, 12 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области.

Владимир Смирнов/ТАСС

«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что пожар на месте падения самолёта ликвидирован, в населённых пунктах повреждений нет. Кадры с чёрным дымом над местом катастрофы распространились в соцсетях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3873460" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, днём 12 марта самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте с аэродрома Северный в Ивановской области. На борту, по данным Минобороны, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей.

На месте крушения обнаружили тела 14 погибших. Власти Ивановской области пообещали оказать семьям лётчиков всю необходимую помощь.