Под Иваново завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
Иваново, 12 марта, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области.
«На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что пожар на месте падения самолёта ликвидирован, в населённых пунктах повреждений нет. Кадры с чёрным дымом над местом катастрофы распространились в соцсетях.
Как сообщало ИА Регнум, днём 12 марта самолёт Ил-76 потерпел крушение при взлёте с аэродрома Северный в Ивановской области. На борту, по данным Минобороны, находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей.
На месте крушения обнаружили тела 14 погибших. Власти Ивановской области пообещали оказать семьям лётчиков всю необходимую помощь.