Москва, 12 марта, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила комментатору Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в «Малиновке» во время чемпионата России. Об этом 12 марта он сообщил в своём в Telegram-канале.

Александр Вильф/РИА Новости Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в «Малиновке», нарушили договорённости и выселили на улицу. Опять на ворах шапки сгорели», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта в ходе масс-старта в рамках зимней Спартакиады на десятикилометровой дистанции произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. Гонку остановили. В общей сложности пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

Позднее Губерниев в комментариях Telegram-канала группы старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина отметил, что тренер защищает людей, которые несут ответственность за случившееся на Спартакиаде.

Специалист, отвечая на комментарий Губерниева, назвал его мерзавцем, на что спортивный комментатор назвал Сорина крепостным крестьянином, который живёт при крепостном праве.