Число погибших при крушении Ил-76 увеличилось до 16
«112»: число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16
Ивановская область, 12 марта, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
РИА Новости
«Число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16», — говорится в сообщении.
Канал добавляет, что на месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Они разбирают обломки упавшего воздушного судна.
«По одной из версий, на борту самолёта могли находиться незарегистрированные пассажиры», — говорится в тексте.
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