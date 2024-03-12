Варна, Болгария, 12 марта, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Водолазы Военно-морских сил Болгарии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную в непосредственной близости от берега в районе пляжа в Варне, сообщило 12 марта Болгарское национальное телевидение.

ТАСС/ Gregor Fischer/dpa

Командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов заявил, что взрывное устройство типа ЯМ2 принесло течением из зоны боевых действий в районе Украины.

Команда тральщика военно-морских сил обеспечила буксировку мины в открытое море, там она была уничтожена. Во время операции прибрежную территорию охраняли наряды полиции.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Минобороны России заявило, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. В частности, российские военные обнаружили морскую мину ВСУ, дрейфовавшую и создавшую угрозу судам. В ведомстве указали на безответственность ВМС киевского режима.

В начале октября 2023 года грузовое судно под турецким флагом подорвалось на мине в Чёрном море. Инцидент произошёл у побережья Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Судно получило незначительные повреждения, экипаж не пострадал. Ещё один инцидент произошёл в ноябре, когда перевозивший зерно из Одессы в Румынию балкер подорвался на мине. Кроме того, на берегах Турции в 2022–2023 годах было обнаружено несколько десятков морских мин ВСУ.