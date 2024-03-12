Сомалийские пираты захватили в Индийском океане судно под флагом Бангладеш
Нью-Дели, 12 марта, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Индийском океане пираты захватили морское судно MV Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш. Об этом сообщает индийская газета The Business Standard.
По информации издания, судно, на котором находились 23 члена экипажа, захватили порядка 50 пиратов вблизи побережья Сомали.
«Судну удалось отправить сообщение своей компании около 13:30, в котором говорилось, что все в безопасности», — передаёт издание слова генерального директора SR Shipping Мехерула Карима.
По словам Карима, судно направлялось из Мозамбика в Дубай, проходя через зону с низким уровнем риска. Однако сомалийские пираты расширили свою сеть и захватили судно, добавил он.
«Мы активно работаем над спасением всех членов экипажа в соответствии с установленными протоколами», — подчеркнул Карим, уточнив, что судно было захвачено примерно два дня назад.
Отмечается, что MV Abdullah, классифицируемое как сухогруз, имеет общую длину (LOA) 185,74 метра и ширину 30,4 метра.
Как передавало ИА Регнум, в конце января сомалийские пираты в Аравийском море захватили рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки.
Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа.
Траулер вышел из Шри-Ланки 12 января. По словам гендиректора департамента Сусанты Кахаваты, никакого контакта с экипажем у властей Шри-Ланки нет, о захвате им стало известно от экипажей других судов, находящихся поблизости.
Ранее, 12 января, Центральное командование США сообщило о двух пропавших без вести у берегов Сомали американских военных. Они пропали во время проведения ВМС США военной операции возле африканского государства — в районе действий 5-го флота США.
Перед этим, 5 января, сомалийские пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, которое шло под флагом Либерии. На борту находились 15 индийских моряков.