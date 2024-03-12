Нью-Дели, 12 марта, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В Индийском океане пираты захватили морское судно MV Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш. Об этом сообщает индийская газета The Business Standard.

EPA/ТАСС

По информации издания, судно, на котором находились 23 члена экипажа, захватили порядка 50 пиратов вблизи побережья Сомали.

«Судну удалось отправить сообщение своей компании около 13:30, в котором говорилось, что все в безопасности», — передаёт издание слова генерального директора SR Shipping Мехерула Карима.

По словам Карима, судно направлялось из Мозамбика в Дубай, проходя через зону с низким уровнем риска. Однако сомалийские пираты расширили свою сеть и захватили судно, добавил он.

«Мы активно работаем над спасением всех членов экипажа в соответствии с установленными протоколами», — подчеркнул Карим, уточнив, что судно было захвачено примерно два дня назад.

Отмечается, что MV Abdullah, классифицируемое как сухогруз, имеет общую длину (LOA) 185,74 метра и ширину 30,4 метра.

Как передавало ИА Регнум, в конце января сомалийские пираты в Аравийском море захватили рыболовный траулер Lorenzo Putha-4 из Шри-Ланки.

Как сообщил департамент рыболовства и водных ресурсов Шри-Ланки, пираты напали на промысловое судно 27 января. На борту траулера находились шесть членов экипажа.

Траулер вышел из Шри-Ланки 12 января. По словам гендиректора департамента Сусанты Кахаваты, никакого контакта с экипажем у властей Шри-Ланки нет, о захвате им стало известно от экипажей других судов, находящихся поблизости.

Ранее, 12 января, Центральное командование США сообщило о двух пропавших без вести у берегов Сомали американских военных. Они пропали во время проведения ВМС США военной операции возле африканского государства — в районе действий 5-го флота США.

Перед этим, 5 января, сомалийские пираты захватили грузовое судно MV Lila Norfolk, которое шло под флагом Либерии. На борту находились 15 индийских моряков.