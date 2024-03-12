Москва, 12 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Жители Москвы с нарушениями зрения и моторики смогут принять участие в онлайн-голосовании на выборах президента России, сообщили в московском отделении партии «Единая Россия».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что система электронного голосования адаптирована под работу скринридеров, помогающих проголосовать избирателям с ограниченными возможностями самостоятельно.

Скринридер — это специальная программа, которая озвучивает отображенные на экране текст и элементы навигации.

Во время онлайн-голосования программа зачитает порядок проведения процедуры, а после озвучит список кандидатов из электронного бюллетеня и обозначит активные кнопки.

Пройти онлайн-голосование на выборах главы государства можно на официальном сайте мэра Москвы.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в 10 раз больше подписей, чем требуется по закону.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что к утру 11 марта более 1,4 млн избирателей проголосовали досрочно в 39 субъектах РФ. Она добавила, что свыше 8,5 млн избирателей воспользовались возможностью дистанционного голосования. Около 4 млн 50 тыс. заявлений поступило от граждан, которые в дни голосования будут находиться вдали от своего участка.