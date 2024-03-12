Москва, 12 марта, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Телеканал RT и дирекция выставки достижений «Россия» представят документальную ленту «Спасибо, родная!» в 26 странах. Показы пройдут на 13 языках. Герои картины — известные россияне, которые на несколько дней вернулись на малую родину поделиться воспоминаниями из детства и юности.

Artel.doc Постер фильма

В съемках фильма приняли участие ведущие деятели России в сфере культуры, медицины и спорта, которые на несколько дней вернулись в регионы, где родились, выросли или провели значительную часть своей жизни. Все они делятся воспоминаниями из прошлого и видят, как за четверть века изменился их город, регион и страна в целом. Герои фильма своими историями показывают, что Россия — страна возможностей.

Среди участников фильма — космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, актёр Егор Бероев, гроссмейстер Сергей Карякин, Ярослав Дронов (певец SHAMAN).

Премьера документальной ленты автора Дмитрия Хрусталева и режиссёра Екатерины Кожакиной «Спасибо, родная!» состоялась 8 декабря 2023 года на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Картина переведена на 12 иностранных языков, включая английский, французский, испанский, сербский, арабский, китайский и хинди. Первые зарубежные показы состоялись в Индии, Египте, Сирии, Вьетнаме, Испании, Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Венгрии, Китае, на Кипре и в других странах. Фильм покажут на ведущих телеканалах Индонезии на индонезийском языке, а также на телеканалах Сербии и Никарагуа. Кроме того, фильм «Спасибо, Родная!» доступен к просмотру на платформе онлайн-кинотеатра artel.doc.