Москва, 12 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Рост ВВП России за январь 2024 года оценивается в годовом выражении в 4,6%, заявил 12 марта на стратегической сессии по реализации национальных проектов и исполнению государственных программ премьер-министр Михаил Мишустин.

Алексей Куденко /РИА Новости

Тенденции 2023 года, характеризующиеся ростом экономики вопреки попыткам давления извне, сохраняются, отметил Мишустин.

«Продолжим движение вперед вопреки давлению извне. Что хорошо видно по динамике роста валового внутреннего продукта. Напомню, по итогам прошлого года он увеличился на 3,6%, и это, конечно, только первая оценка. Тренд сохраняется и в 2024 году. Январский рост, в частности, оценивается министерством экономического развития уже в 4,6%», — сказал премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Месяцем ранее, в декабре 2023 года, показатель составлял 4,4%. В сравнении с январём 2022 года в январе 2024 года ВВП увеличился на 1,9%.

Экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны «группы семи», заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля. Ранее глава государства отмечал, что экономика страны выросла в 2023 году на 3,6%, что выше средних темпов в мире (3%) и значительно выше, чем в среднем в развитых странах (1,5%).