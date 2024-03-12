Москва, 12 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Инвесторы построят в Москве 38 бизнес-центров по соглашениям со столицей в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Благодаря этому появится около 97 тысяч рабочих мест, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Программа стимулирования создания МПТ реализуется в Москве с 2020 года. Благодаря ей в столице появляются промышленные, логистические, образовательные, культурные, спортивные и деловые объекты.

«Так, до 2029-го инвесторы возведут по соглашениям с городом офисные и бизнес-центры в девяти административных округах столицы. Трудоустроиться там смогут около 97 тыс. человек», — отметил Ефимов. По словам заммэра, общая площадь этих объектов превысит 1,2 млн квадратных метров. За четыре года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы Москвы. Столичное правительство заключило более 70 соглашений с инвесторами.

Ранее Владимир Ефимов заявил о том, что Москва предоставила промышленным предприятиям рекордный объем льготных займов.