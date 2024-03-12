Москва, 12 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

Кадр из видео

Официальная информация о погибших пока не поступала.

Ил-76 потерпел крушение после вылета с аэродрома Северный в Ивановской области. По данным ИА Регнум, полёт мог быть учебным.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, вскоре после вылета у воздушного судна загорелся один из двигателей. Экипаж попытался вернуться на аэродром, но самолёт не дотянул до взлётно-посадочной полосы, рухнув в лесополосе неподалёку. Как пишут СМИ, лётчики сумели увести самолёт от жилых домов.

В Минобороны сообщили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На место крушения выехала комиссия ВКС РФ для установления всех обстоятельств трагедии.