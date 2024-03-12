Москва, 12 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона в течение часа над Курской областью. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

РИА Новости

Отмечается, что с 12:40 до 13:40 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Фатежским районом. Беспилотники самолётного типа также были сбиты над Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

Позже Минобороны РФ проинформировало об уничтожении 25 беспилотников ВСУ, включая 11 БПЛА над Курской областью.

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме на фоне атак украинских беспилотников, говорится в Telegram-канале пресс-службы станции.

Кроме того, ФСБ сообщила, что 12 марта при попытке проникнуть в Белгородскую и Курскую области уничтожены более 100 боевиков украинских вооружённых формирований, шесть танков, самоходная артиллерийская установка CAESAR и 20 бронемашин противника.