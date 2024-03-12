Москва, 12 марта, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Россия даёт отпор нынешним фашистам, для победы нужна консолидация, заявил 12 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на митинге-концерте «Вместе! За Россию!».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он назвал Волгоград, где проходит митинг, святым местом. Именно отсюда, подчеркнул он, Красная армия начала гнать фашистских захватчиков, и то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Великой Отечественной войны.

«Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках специальной военной операции даёт отпор нынешним, новым фашистам, как бы это печально ни звучало», — сказал он.

По его мнению, именно поэтому нужна консолидация общества.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев заявлял, что Россия обязательно доведёт специальную военную операцию до окончательной победы.

По его мнению, всем союзникам, а также оппонентам России нужно твёрдо запомнить, что ей не нужно чужой земли, но и от своей она никогда не откажется.

Зампред Совбеза также называл главной ценностью России на Украине родных людей, а вовсе не ресурсы и не земли.