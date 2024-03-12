Иваново, 12 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар на месте падения самолёта Ил-76 в Ивановской области, сообщил 12 марта глава региона Станислав Воскресенский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: «Пожар на месте происшествия ликвидирован», — говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Там добавили, что населённые пункты не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после взлёта. На место ЧП вылетела комиссия главного командования ВКС России для установления причин и обстоятельств катастрофы.