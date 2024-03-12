Москва, 12 марта, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В Москве стартовала подготовка причалов к открытию пассажирской навигации, которое состоится в конце апреля. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Подготовительные работы пройдут на 44 причалах, в первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски», — отметил заммэра. При необходимости специалисты отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, а также заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров будет обновлена разметка ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Работы продолжается и во время навигации, отметил Бирюков. «До середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна», — подчеркнул он.

Ранее Пётр Бирюков сообщил об усилении контроля за тоннелями, причалами и набережными Москвы в преддверии весеннего половодья. Он сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства проводят проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах. Также после зимы приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.