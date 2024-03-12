Москва, 12 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, следует из базы ведомства.

EPA/ТАСС Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс

«Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД.

По какой именно статье ведётся розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта пресс-служба российского МИД информировала, что около 350 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты, враждебно настроенных к России, включены в список тех, кому запрещён въезд в страну.

Литва, Латвия и Эстония, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, активно лоббируют введение антироссийских санкций и проводят враждебную Москве политику.

Кроме того, государства Прибалтики вмешиваются во внутренние дела России, их власти устраивают гонения на русскоязычное население. В этих странах сносят памятники советским воинам-освободителям, переписывают историю, героизируют нацизм, а также направляют в помощь киевскому режиму вооружения.

Власти Эстонии ассоциируют себя с гитлеровцами и проявляют маниакальную русофобию, что роднит их с киевским режимом, отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

13 февраля 2024 года МВД России объявило в розыск целый ряд руководителей стран Прибалтики, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа, министров финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилса Ашераденса, Инесе Либиню-Эгнере и Армандса Краузе, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Каллас и другие эстонские политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.