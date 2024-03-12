Нижний Новгород, 12 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области, сообщил 12 марта глава региона Глеб Никитин.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Возгорание ликвидировали», — написал он в Telegram-канале.

По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 марта украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта киевский режим предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников на территорию РФ.

По информации оборонного ведомства, 25 дронов ВСУ были перехвачены в небе над семью регионами России. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.