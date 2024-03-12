Курск, 12 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Курске школьников переведут на дистанционное обучение, заявили 12 марта власти региона.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Мэр Курска Иван Куцак заявил, что школьники будут учиться в удалённом формате до конца текущей рабочей недели.

«В связи с последними событиями принял решение перевести школьников на дистанционное обучение. 13–15 марта дети будут учиться в удалённом формате. В детских садах, при отсутствии возможности у родителей оставить детей дома, будут работать дежурные группы», — написал Куцак в своём Telegram-канале.

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