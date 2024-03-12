Москва, 12 марта, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России (ВС РФ) отразили семь атак и контратак украинских военных в районе Синьковки на купянском направлении. Потери противника составили до 40 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости

«На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак и контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме живой силы, неприятель потерял два пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум 9 марта, ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении. По данным Минобороны, разведкой артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» были вскрыты очередные попытки ротаций подразделений ВСУ на одном из участков фронта купянского направления специальной военной операции.

Отмечается, что расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» после получения координат целей незамедлительно осуществили наведение орудий и артиллерийским огнём уничтожили живую силу и легкобронированную технику противника.