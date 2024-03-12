Воронеж, 12 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Полузащитник воронежского футбольного клуба «Факела» Андрей Мендель получил перелом в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба команды.

Виталий Невар/РИА Новости Игрок ФК «Факел» Андрей Мендель

«В воскресном матче со «Спартаком» Андрей Мендель получил травму — перелом пятой плюсневой кости. Желаем Андрею скорейшего возвращения в строй!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2. «Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». В первом круге они проиграли с таким же счётом в Воронеже.

После поражения от «Факела» «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке.