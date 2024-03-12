Кишинёв, 12 марта, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии ищут способ «наказать» её за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Михаил Метцель / POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

Власти Молдавии «взбудоражены» встречей глав России и Гагаузии, и налицо предпосылки к уголовному преследованию со стороны Кишинёва, отметила Гуцул в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть предпосылки того, что могут быть в каждый момент разные провокационные уголовные преследования и давление от действующей власти. Они ищут способы наказать меня за встречу с Владимиром Владимировичем», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, глава Гагаузии 1 марта приехала в Москву, где пообщалась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а позднее посетила Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи, на полях которого 6 марта встретилась с Владимиром Путиным. Гуцул сообщила, что обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии и Гагаузии.

В тот же день исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил, что в отношении Гуцул возбудили уголовное дело. Такое заявление он сделал после слов журналиста о том, что Гуцул опубликовала подробности её переговоров с президентом России.

Глава Гагаузии 8 марта вернулась в Молдавию. В аэропорту её встречало значительное количество сторонников. Также в здании аэровокзала и рядом с ним находилось множество сотрудников правоохранительных органов, но препятствовать перемещениям Гуцул они не стали. Политик, вернувшись в Молдавию, заявила, что Гагаузии необходимо продолжать дружить с Россией.