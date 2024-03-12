Москва, 12 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Посла Швейцарии в России Кристину Марти Ланг 12 марта вызвали в МИД РФ, ей был заявлен протест в связи с резолюцией парламента Швейцарии о выработке механизма конфискации российских активов, сказано в сообщении Министерства.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия решительно осуждает решение о возможной конфискации активов как грубо попирающее принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета, заявил МИД.

«Подчёркнуто, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного «репарационного механизма» будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне. Отмечено, что в случае практической реализации подобных планов Берна ответные меры российской стороны будут неизбежны», — сказано в заявлении МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта совет кантонов Швейцарии принял резолюцию о передаче Украине замороженных в Швейцарии российских активов. Резолюция парламента не является обязательной для исполнения правительством страны, МИД Швейцарии назвал её «символическим жестом».

В январе 2024 года в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований Швейцарии заявляли, что власти страны требуют «соответствия нормам международного права» при решении вопроса о возможной передаче Украине российских активов, заблокированных в рамках санкций.

В Кремле ранее неоднократно отмечали, что любые попытки изъятия активов России незаконны, а Москва примет меры по защите своих интересов. 11 марта Минфин сообщил, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами.