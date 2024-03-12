Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 12 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российские археологи из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) установили возраст захоронения детей в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Результаты исследования они опубликовали в журнале «Археология Евразийских степей».

Из личного архива Александра Ткачева

В статье говорится, что погребальный комплекс Нум-хибя-сихэри VIа функционировал в Тазовском Заполярье во временном интервале со второй четверти XIX до начала XX века.

«Полученные в рамках древесно-кольцевого анализа даты существования памятника Нум-хибя-сихэри VIа, принадлежащего к северноселькупской культурной традиции и расположенного на территории Тазовского Заполярья, ложатся во временной интервал со второй четверти XIX — по начало XX вв.», — говорится в докладе учёных.

Они поясняют, что этот факт подтверждает и существенно дополняет ранее обнаруженные свидетельства появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале греческие учёные раскрыли загадку гробниц членов семьи Александра Македонского.

Им удалось идентифицировать останки царя Македонии Филиппа II, отца Александра Великого.

Три нетронутые царские гробницы, датируемые IV веком до нашей эры, обнаружили в 1977 году при раскопках древнего города Вергина на севере Греции. Предполагалось, что это захоронения отца, сына и старшего сводного брата Александра Македонского.

Теперь эксперты окончательно убеждены в том, что скелет, который долгое время считали принадлежащим сводному брату, на самом деле принадлежит отцу, и наоборот, говорится в публикации. Останки самого великого полководца до сих пор не найдены.