Варшава, 12 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что в случае вступления страны в войну его жена пойдёт на фронт.

Иван Шилов ИА REGNUM

В интервью порталу Tarnogorski.info Холовня рассказал, что его жена Уршула Бжезиньская-Холовня — офицер Военно-воздушных сил страны и пилот истребителя МиГ-29.

«Моя жена отправится на фронт. Моя жена умрёт, если будет вооружённый конфликт. Я не желаю этого, не дай Бог», — сказал спикер сейма.

В отличие от СМИ и политиков, его жена воюет не словом, а «реально», добавил Холовня.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите лидеров стран ЕС и НАТО обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Издание Politico 9 марта со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Франция начала работу над созданием альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Участие в таком альянсе, по этим данным, могут принять Польша и страны Прибалтики.

Отсутствие единства среди стран ЕС по вопросу о возможном военном конфликте с Россией делает подобные устремления Макрона иллюзорными, заявил ранее в беседе с ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков. Рассчитывать на страны Прибалтики несерьёзно, а армия Польши к такой войне не готова, отметил эксперт.