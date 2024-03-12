Магас, 12 марта, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал распоряжение контролировать рост цен на продукты во время Рамадана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шатёр Рамадана

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан, предполагающий в том числе пост, выпадает на период с 10 марта по 9 апреля. Одним из шагов в сдерживании цен стало подписание меморандума об ограничении торговой наценки на куриные яйца, на подорожание которых еще в декабре обращал внимание президент России Владимир Путин, 10%. Помимо этого, региональное министерство промышленности и цифрового развития совместно с управлением Роспотребнадзора и представителями органов местного самоуправления будет каждый день мониторить цены на продовольственные товары в целях обнаружения фактов их необоснованного повышения.

Муниципальные власти получили рекомендацию об установлении наценки в пределах 10% к отпускной цене на социально значимые товары, а также об организации скидок на соответствующую продукцию.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов высказался по поводу цен на продукты во время Рамадана, отметив, что в этот период, когда верующие мусульмане должны соблюдать пост, люди особенно склонны обращать внимание на рост цен и беспокоиться по этому поводу. Сейчас, как констатировал руководитель субъекта, ни эпизодов необоснованного повышения цен, ни фактов сокращения ассортимента представленной в торговых точках продукции выявлено не было.

На данный момент в Ингушетии наценка на продукты в объектах розничной торговли варьируется в среднем в пределах 10–20% от закупочной цены. Помимо перечисленных выше мер, призванных способствовать снижению цен, Махмуд-Али Калиматов дал поручение проводить в период Рамадана продовольственные ярмарки. Они будут проходить каждую неделю по субботам на протяжении всего священного месяца в населённых пунктах республики. На ярмарках жители региона смогут приобрести продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных. Первая такая ярмарка запланирована на 15 марта.

Махмуд-Али Калиматов обратил внимание, что ярмарки востребованы не только у гостей и жителей Ингушетии. Заинтересованы в них и производители, ведь у них появляется возможность продать свою продукцию без посредников. Задачу властей глава республики видит прежде всего в том, чтобы обеспечивать потребности внутреннего рынка за счёт местных производителей.