Минск, 12 марта, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в четырёх странах мира — Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии. Это следует из указа, который он подписал 11 марта.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания», — говорится в документе.

Также в списке отстранённых от должностей значатся чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Германии Денис Сидоренко и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Киргизии Андрей Страчко.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года президент России Владимир Путин сменил послов РФ в Судане и Кувейте.

Российский лидер снял с поста посла в Кувейте Николая Макарова и назначил на это место Владимира Желтова, который до этого представлял Москву в Судане. Андрей Черновол стал послом РФ в Судане вместо Желтова.