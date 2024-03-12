Балашов, Саратовская область, 12 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. В городе Балашове Саратовской области водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Кадр из видео

Отмечается, что следователи организовали проверку размещённых в СМИ сведений о неправомерных действиях водителя. В одной из соцсетей выявлена соответствующая публикация.

«Согласно размещенным сведениям, в городе Балашове водитель автобуса нанес телесные повреждения несовершеннолетнему. Подросток вышел из автобуса, поскольку ему не удалось расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры региона, водитель автобуса маршрута № 9 высадил 17-летнего подростка на остановке «Горная» за то, что тот не смог расплатиться за проезд. Водитель толкал юношу и нанёс удар ногой. Личности водителя и молодого человека установлены.

Как сообщало ИА Регнум, житель Набережных Челнов набросился на 13-летнего мальчика, который играл возле его машины, и избил его. Мужчина услышал, что на его Chevrolet Aveo сработала сигнализация, вышел на улицу и увидел возле автомобиля школьника. Автовладелец схватил подростка, повалил на скамейку и несколько раз ударил, потом швырнул на землю. Продолжая наносить удары, он стал толкать мальчика в сугроб. После инцидента семья ребёнка обратилась в полицию.